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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 artışla 388,43 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,22 azalışla 7.691,08 puan oldu. Fransa'da...

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 artışla 388,43 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,22 azalışla 7.691,08 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 artışla 5.448,37 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde yatay seyirle 12.691,19 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 azalışla 21.845,59 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 9.763,20 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Almanya'da temmuz Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de birinci el konut satışları verileri başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin takip edileceğini bildirdi.

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