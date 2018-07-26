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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı öncesi güne yükselişle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 388,05 puan, Almanya'da DAX endeksi...

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı öncesi güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 388,05 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,41 artışla 12.756,39 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 kazançla 5.462,83 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,32 değer kazancıyla 9.734,50 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,78 primle 21.730,12 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.658,41 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'ın, yükselen ticaret gerilimlerini sonlandırmak üzere dün Washington'da yaptıkları toplantının uzlaşmayla sonuçlanmasının ardından küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

Avrupa'da bugün, en önemli gündem maddesinin ECB'nin para politikası toplantısı olduğunu vurgulayan analistler, bankanın politika faizi ve varlık alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar sonrası faizler konusunda gelebilecek ipuçları açısından ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.


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Avrupa BorsalarıECB
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