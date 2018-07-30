Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon teknoloji Amsterdam Gıda Fiyat Endeksi
Susam teşvik edilmeli
Susam teşvik edilmeli
Pamuk desteği sevdi
Pamuk desteği sevdi
Altında hesap değişti
Altında hesap değişti
Trabzon ilk 5'te
Trabzon ilk 5'te
Mor soğana coğrafi işaret
Mor soğana coğrafi işaret

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne İspanya hariç düşüşle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 azalarak 391,17 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,37 düşüşle 7.673,04 puan oldu. Almanya'da...

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne İspanya hariç düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 azalarak 391,17 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,37 düşüşle 7.673,04 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,22 azalışla 12.831,22 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 düşüşle 5.487,40 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 21.895,62 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,12 değer kazancıyla 9.879,50 puanda bulunuyor.

Analistler, bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının piyasaların odağında yer aldığını belirterek, veri takviminin de yoğun olduğunu ifade etti.

Bugün Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi tüketici güven endeksi verisinin açıklanacağını kaydeden analistler, 1,16 desteği üzerinde tutunan avro/dolar paritesinin seyrinin de takip edilmesi gerektiğini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5