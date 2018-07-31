İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 artışla 391,16 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 artışla 12.808,18 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 artışla 7.714,58 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 kazançla 5.496,13 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 değer kazancıyla 9.880,10 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,51 primle 21.052,76 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme ve enflasyon verilerinin yatırımcıların odak noktasında yer aldığını belirtti.