İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 artışla 389,70 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,49 kazançla 12.658,10 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 primle 7.683,54 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 artarak 5.494,40 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,41 değer kazancıyla 9.760,10 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,61 primle 21.709,21 puanda bulunuyor.
Analistler, bugün Avrupa'da veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'de ise JOLTS haziran ayı açık iş sayısı verisinin takip edileceğini bildirdi.