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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 azalışla 388,72 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 düşüşle 12.618,25 puan oldu. İngiltere'de FTSE...

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 azalışla 388,72 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 düşüşle 12.618,25 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 değer kaybıyla 7.739,56 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 gerileyerek 5.480,35 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,27 değer kaybederek 9.720,90 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,45 azalışla 21.690,69 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeki verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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Avrupa BorsalarıPiyasalar
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