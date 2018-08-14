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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 artışla 384,10 puan oldu. Almanya’da açıklanan büyüme verisi yüzde 2 ile beklentilerin hafif altında kalırken,...

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 artışla 384,10 puan oldu. Almanya’da açıklanan büyüme verisi yüzde 2 ile beklentilerin hafif altında kalırken, enflasyonun ise yıllık yüzde 2 ile yatay seyretti. Açıklanan verilerin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,66 yükselişle 12.442,86 puanda seyrediyor.

İgiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 değer kazancıyla 7.660,33 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 primle 5.437,90 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,61 artışla 9.587,36 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,68 yükselişle 21.092,56 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi sanayi üretimi ve büyüme başta olmak üzere açıklanan verilerin takip edileceğini kaydetti.

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Avrupa BorsalarıPiyasalar
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