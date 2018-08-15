İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne İtalya hariç pozitif başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 artışla 385,46 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,30 yükselişle 12.397,12 puan oldu.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 değer kazancıyla 7.614,32 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 artışla 5.408,23 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,24 primle 9.528,46 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,30 azalışla 20.906,35 puanda bulunuyor.



Analistler, bugün İngiltere'de enflasyon ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere açıklanacak veriler ile İngiltere tarafından Brexit müzakereleriyle ilgili gelecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.