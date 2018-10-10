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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, önceki kapanışın hemen altında 372,76 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,08 değer kaybıyla 11.967,53 puan oldu....

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, önceki kapanışın hemen altında 372,76 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,08 değer kaybıyla 11.967,53 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 5.308,88 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,53 azalışla 19.958,26 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,44 değer kaybıyla 9.220,30 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 azalışla 7.228,93 puanda bulunuyor.

Analistler, Alman Ekonomi Enstitüsü'nün, araştırmasında, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının özellikle Alman şirketlerini önemli ölçüde olumsuz etkileyeceği değerlendirmesine yer vermesi ve İtalya'ya ilişkin ekonomik endişelerin Avrupa pay piyasalarını baskıladığını kaydetti.

Bugün İngiltere'de sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ile toptan stokların takip edileceğini bildiren analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

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