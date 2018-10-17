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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle güne yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 366,52 puan, Almanya'da...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 366,52 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,37 değer kazancıyla 11.820,30 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 artışla 5.190,84 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,67 yükselişle 19.854,29 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,30 değer kazancıyla 9.106,00 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 artışla 7.080,11 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avrupa'da enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, AB Liderler Zirvesi'nden gelecek haber ve açıklamaların da yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.


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Avrupa BorsalarıPiyasalar
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