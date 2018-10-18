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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, önceki kapanışın hemen üzerinde 363,61 puan, Almanya'da DAX...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, önceki kapanışın hemen üzerinde 363,61 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,06 değer kaybıyla 11.708,95 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 artışla 5.152,41 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,08 yükselişle 19.475,844 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,25 değer kazancıyla 9.029,00 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,05 azalışla 7.050,61 puanda bulunuyor.

Analistler, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinden Brexit'e ilişkin somut bir açıklama gelmemesi ve azalan küresel risk iştahının pay piyasalarının dünkü düşüşünde etkili olduğunu söyledi.

Bugün İngiltere'de perakende satışlar ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, AB liderler zirvesinden gelecek açıklamaların da yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini kaydetti.

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