İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 355,49 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,23 değer kazancıyla 11.298,58 puan oldu.



Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 artışla 4.995,65 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 yükselişle 18.821,13 puanda, İspanya'da IBEX endeksi dünkü kapanışın hemen üzerinde 8.729,50 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artarak 6.983,45 puanda bulunuyor.

Analistler, Brexit ve İtalya'daki bütçe görüşmelerinin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini belirterek, bugün imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD Merkez Bankası Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.