İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle güne düşüşle başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 1,04 azalışla 349,61 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,92 değer kaybıyla 11.091,23 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 azalışla 4.928,14 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 18.442,12 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,07 gerileyerek 8.671,30 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,04 değer kaybıyla 6.888,74 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD'de beklentileri karşılamayan şirket karları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ilişkin devam eden öngörülerle pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyrin izlendiğini belirtti.

İtalya bütçesi ve Brexit sürecine ilişkin endişelerinde küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söyleyen analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını, ECB'den de faiz artışı beklenmediğini dile getirdi.