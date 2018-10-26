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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle güne düşüşle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azalışla 350,74 puan, Almanya'da...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azalışla 350,74 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 1,7 değer kaybıyla 11.109,77 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,68 azalışla 4.943,50 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,28 düşüşle 18.576,32 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 1,18 gerileyerek 8.681,30 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,34 değer kaybıyla 6.912,49 puanda bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesi ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin, Avrupa Komisyonu ile İtalya arasında bütçe konusunda bir anlaşma sağlanacağından emin olduğunu kaydetmesine karşın azalan küresel risk iştahının pay piyasalarında negatif havanın devam etmesine neden olduğunu ifade etti.


Brexit ve İtalya'da bütçe konusunun yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini bildiren analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors'un İtalya değerlendirmesi, ECB'nin Profesyonel Tahminciler Anketi ve ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini söyledi.

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