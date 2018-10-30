Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar demografi Pokemon barbaros Gençlik Trabzon
Zeytinde rekor kıracak
Zeytinde rekor kıracak
27 ülkeye ihraç ediyor
27 ülkeye ihraç ediyor
Bankalara çağrı
Bankalara çağrı
Baklavanın gözdesi
Baklavanın gözdesi
İş birliği yapıyorlar
İş birliği yapıyorlar

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 356,17 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,42 değer kazancıyla 11.381,47...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 356,17 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,42 değer kazancıyla 11.381,47 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 kazançla 4.995,00 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,39 yükselişle 19.113,80 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,28 primle 8.846,10 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 artarak 7.046,49 puanda bulunuyor.

Avrupa'da Brexit ve İtalya'ya ilişkin endişeler devam ederken, Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in aralıkta genel başkanlık, 2021'de de başbakanlık için yeniden aday olmayacağını açıklamasıyla başlayan avrodaki değer kaybı bugün de sınırlı bir şekilde sürüyor.

Avro/dolar paritesi, 1,1359'a kadar gerilemesinin ardından şu dakikalarda 1,1365 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, siyasi haber akışının da gündemi meşgul etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1