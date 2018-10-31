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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 358,83 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 1,13 değer kazancıyla 11.412,60...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 358,83 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 1,13 değer kazancıyla 11.412,60 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,38 kazançla 5.047,35 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,94 yükselişle 19.179,60 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 1,23 primle 8.914,20 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,15 artarak 7.116,55 puanda bulunuyor.

Avrupa'da İtalya'ya ilişkin bütçe belirsizlikleri de gündemdeki yerini koruyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan, İtalya’ya, bütçe taslak planına ilişkin ikinci bir mektup gönderildi. İtalya’nın kamu borcunun kritik seviyede kaldığının belirtildiği mektupta, "İtalya’nın 2019 yılı bütçesi, hala kritik hassasiyet düzeyinde bulunan GSYH'nin yüzde 130’unun üzerindeki borcun azaltılmasıyla bağdaşmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde enflasyon ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
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