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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle güne yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 363,08 puan, Almanya'da DAX...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 363,08 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 1,47 değer kazancıyla 11.636,95 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,49 kazançla 5.161,34 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,29 yükselişle 19.439,53 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 1,19 primle 9.061,50 puanda seyrediyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,98 artarak 7.184,81 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu geçtiği haberlerinin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, bugün ABD'de açıklanacak ekim ayı istihdam raporunun yatırımcıların odak noktasında olacağını kaydetti.

Avrupa'da Brexit ve İtalya'ya dair belirsizliklerin devam ettiğini aktaran analistler, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin takip edileceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
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