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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 364,38 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,16 değer...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 364,38 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,16 değer kazancıyla 11.538,67 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 artarak 7.093,14 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 5.113,38 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,02 artışla 19.385,17 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 0,77 primle 9.061,60 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Avro Grubu toplantısında bir araya gelecek Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının İtalya'ya ilişkin karar ve açıklamalarının gündemin odağına yerleştiğini belirterek, İngiltere ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü verilerinin de takip edileceğini kaydetti.


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