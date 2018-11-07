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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, ABD'de gerçekleşen ara seçimlerin ardından güne yükselişle başladı. ABD halkı, Kongre seçimleri için dün sandık başına gitti ve ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin tamamı...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, ABD'de gerçekleşen ara seçimlerin ardından güne yükselişle başladı.

ABD halkı, Kongre seçimleri için dün sandık başına gitti ve ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile Senato'daki 35 sandalye için oy kullandı. Resmi olmayan son verilere göre, beklendiği gibi Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde ettiği, Senato'da ise Cumhuriyetçi Parti'nin mevcut çoğunluğu koruduğu görülüyor.

Bu gelişmeler ve Almanya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin üzerinde artması sonrasında gösterge endeks Stoxx Europe 600 önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 364,27 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,50 değer kazancıyla 11.542,36 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 artarak 7.079,56 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 yükselişle 5.101,18 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,82 artışla 19.423,15 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 1,66 primle 9.138,20 puanda seyrediyor.

Analistler, İtalya bütçesi ve Brexit'e ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, avronun dolar karşısındaki yükseliş eğiliminin de izlenmesi gerektiğini söyledi.

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Avrupa BorsalarıPiyasalar
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