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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 366,38 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,54 değer kazancıyla 11.593,46 puan oldu. İngiltere'de...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 366,38 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,54 değer kazancıyla 11.593,46 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 artarak 7.177,63 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 yükselişle 5.135,78 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,47 artışla 19.344,86 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 0,42 primle 9.173,50 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, hafta genelinde ise Avro Bölgesi büyüme ve enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade etti.

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