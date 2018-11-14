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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 363,68 puan oldu. Almanya'da 3. çeyreğe ilişkin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) önceki...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 363,68 puan oldu. Almanya'da 3. çeyreğe ilişkin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azalarak beklentilerin altında kalmasının ardından DAX endeksi yüzde 0,75 değer kaybıyla 11.368,98 puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 azalarak 7.006,87 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 düşüşle 5.051,29 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,55 değer kaybıyla 18.926,98 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 0,79 kayıpla 9.073,10 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi büyüme ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, bugün ayrıca İngiltere'de kabinenin, Başbakan Theresa May başkanlığında Brexit anlaşma taslağını görüşmek üzere gerçekleştireceği toplantı ve 2019 bütçesinde revizyona gitmeyen İtalya ile ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek açıklamaların da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
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