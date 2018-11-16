Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon dünya Seren Yüce hüseyin akan
CarPlay'e entegre oldu
CarPlay'e entegre oldu
Sanayi üretimi düştü
Sanayi üretimi düştü
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Rüzgara bir adım
Rüzgara bir adım
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 360,86 puan oldu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,63 değer kazancıyla...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 360,86 puan oldu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,63 değer kazancıyla 11.426,48 puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 primle 7.082,20 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 artışla 5.075,06 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,54 değer kazancıyla 19.011,18 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 0,22 kazançla 9.094,75 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de sanayi üretimi verisinin takip edileceğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1