İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 359,02 puana, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,40 değer kazanarak 11.387,74 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 artarak 7.038,14 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 yükselişle 5.047,65 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,42 artışla 18.958,57 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 0,49 primle 9.100,90 puanda seyrediyor.
Analistler, bugün açıklanacak Avro Bölgesi cari işlemler dengesi verisinin takip edileceğini ifade etti.
Avrupa borsaları
İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 359,02 puana, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,40 değer kazanarak 11.387,74 puana çıktı.İngiltere'de...
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:29
İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.