Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Ebru dünya Trabzon Ebru Esmen Mete
Konkordato tepkisi
Konkordato tepkisi
Kış lastiği başlıyor
Kış lastiği başlıyor
İthal et istemiyoruz
İthal et istemiyoruz
Çağrı Merkezi yenilendi
Çağrı Merkezi yenilendi
Revitacare HairCare Uygulaması ile Sağlıklı Saçlar
SAĞLIKLI SAÇLARIN SIRRI BU HABERDE

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Dünkü düşüşlerin ardından bugün açılışta etkisini artıran tepki alımları, Avrupa borsalarının güne pozitif bir başlangıç yapmasını sağladı.Açılışın ardından...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Dünkü düşüşlerin ardından bugün açılışta etkisini artıran tepki alımları, Avrupa borsalarının güne pozitif bir başlangıç yapmasını sağladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 0,46 artışla 352,68 puan oldu. Almanya'da DAX endeksi, yüzde 0,66 değer kazanarak 11.138,40 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 artarak 6.958,32 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 4.942,80 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,97 kazançla 18.652,42 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,57 primle 8.917,00 puanda seyrediyor.

Analistler, Avrupa'da İtalya ve Brexit'e ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini, bugün ABD'de açıklanacak yoğun veri akışının takip edileceğini belirtti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1