Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Eto Avukat Sait Haznedar
Perakende hamlesi
Perakende hamlesi
Konkordato tepkisi
Konkordato tepkisi
Kış lastiği başlıyor
Kış lastiği başlıyor
İthal et istemiyoruz
İthal et istemiyoruz
Çağrı Merkezi yenilendi
Çağrı Merkezi yenilendi

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 artışla 353,08 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 kazançla 11.114,40 puan oldu.İngiltere'de FTSE 100 endeksi...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 artışla 353,08 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 kazançla 11.114,40 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 6.957,94 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 değer kazancıyla 4.940,39 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,33 primle 18.666,56 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 8.920,00 puan seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Avrupa Birliği'nin 27 liderinin, Brexit müzakerelerinde sağlanan ilerlemeyi değerlendirmek, uzlaşılan anlaşmayı ve siyasi deklarasyonu imzalamak için pazar günü Brüksel'de bir araya geleceğini kaydeden analistler, İngiltere'de ise Brexit konusunda yeni referandum isteyen Halkın Oyu Platformu'nun Brexit anlaşmasını protesto etmek için attığı adımların takip edildiğini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1