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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 azalışla 357,40 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 11.346,57 puan oldu. İngiltere'de...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 azalışla 357,40 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 11.346,57 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 kayıpla 7.032,66 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 4.988,55 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 azalışla 9.081,80 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,36 düşüşle 19.164,34 puanda seyrediyor.

Analistler, dün İtalya riskine ilişkin iyimserliğin artması ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin, "Avro Bölgesi’ndeki yavaşlama ECB’nin rotasını değiştirmek için yeterli değil" söyleminin ardından Avrupa borsalarında görülen hızlı yükselişlerin bugün yerini sınırlı da olsa düşüşlere bıraktığını söyledi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin gelen açıklamalarla arttığını ifade eden analistler, 30 Kasım'da başlayacak G20 Zirvesi öncesi piyasalardaki dalgalanmanın devam edebileceğini kaydetti.

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