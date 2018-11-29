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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 artışla 359,38 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74 kazançla 11.382,49 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 artışla 359,38 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74 kazançla 11.382,49 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 artışla 7.047,80 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,01 değer kazancıyla 5.033,42 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,81 yükselişle 9.176,30 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,15 primle 19.335,43 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "mevcut politika faizinin nötr seviyenin biraz altında olduğunu" söylemesinin Fed'in faiz artırımlarına gelecek yıl ara verebileceği şeklinde değerlendirilmesiyle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşması ile Almanya'da enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade etti.

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Avrupa BorsalarıPiyasalar
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