Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Cemevi iz Trabzon CHP ALmanya
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 azalışla 357,08 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 11.270,53 puan oldu. İngiltere'de...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 azalışla 357,08 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 11.270,53 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 kayıpla 7.019,10 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 4.999,92 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 azalışla 9.088,35 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 19.119,91 puanda seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda bugünün en önemli gündem maddesinin, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi olduğunu belirtti.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmelerin yakından takip edileceğini bildiren analistler, zirvede, ABD ve Çin yetkililerinin yarın yapması beklenen görüşmesinin de ticaret savaşına ilişkin gidişat açısından önemli ipuçları vereceğini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1