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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda azalan ticaret savaşı endişeleri ile haftaya hızlı yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,14 artışla 364,86 puan, Almanya'da DAX endeksi...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda azalan ticaret savaşı endişeleri ile haftaya hızlı yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,14 artışla 364,86 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,50 kazançla 11.538,52 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,47 artışla 7.087,64 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,16 değer kazancıyla 5.112,11 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,95 yükselişle 9.954,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 2,23 primle 19.616,11 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Arjantin'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda mutabık kaldığını anımsatarak, bu gelişmenin ardından küresel risk iştahının arttığını kaydetti.

Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, 1,13-1,14 bandına yerleşen avro/dolar paritesinin de izlenmesi gerektiğini söyledi.

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