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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,28 azalışla 354,02 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,15 değer kaybıyla 11.203,75 puan oldu. İngiltere'de...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,28 azalışla 354,02 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,15 değer kaybıyla 11.203,75 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 azalışla 6.951,71 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 4.948,66 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,15 azalışla 8.956,85 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,17 düşüşle 19.127,16 puanda seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda hafta başında etkili olan ticaret savaşına ilişkin iyimserliğin kısa sürdüğünü ve pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini belirterek, bugün Avro Bölgesinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
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