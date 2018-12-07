banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda Trabzon dünya Foça
Beko'dan yeni seri
Beko'dan yeni seri
Yerli ve milli üretim
Yerli ve milli üretim
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,23 artışla 346,68 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,53 kazançla 10.867,77 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,23 artışla 346,68 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,53 kazançla 10.867,77 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 artışla 6.747,65 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 değer kazancıyla 4.821,88 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,55 yükselişle 8.813,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,14 primle 18.865,00 puanda bulunuyor.

Analistler, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) bugün gerçekleştireceği 31. Genel Kurulun gündemin odağına yerleştiğini belirtti. Merkel’in başkanlık için aday olmayacağını açıklaması sonrası CDU'nun başına geçecek kişi merakla beklendiğini ifade eden analistler, genel başkanlık için 3 adayın yarışacağı genel kurul'da, Friedrich Merz’ın isminin öne çıktığını aktardı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verisinin de piyasaların odak noktasında olduğunu dile getirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1