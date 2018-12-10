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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,56 azalışla 343,54 puan oldu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,47 değer kaybıyla 10.735,28 puan oldu. İngiltere'de...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,56 azalışla 343,54 puan oldu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,47 değer kaybıyla 10.735,28 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 kayıpla 6.756,47 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 4.802,11 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,37 azalışla 8.787,85 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,84 düşüşle 18.585,96 puanda seyrediyor.

Analistler, bu hafta perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
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