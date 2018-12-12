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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 artışla 345,38 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,52 kazançla 10.835,51 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 artışla 345,38 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,52 kazançla 10.835,51 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 artışla 6.835,56 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 değer kazancıyla 4.835,82 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,20 yükselişle 8.753,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,25 primle 18.633,05 puanda bulunuyor.

Analistler, Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılması sonrasında ticaret savaşına ilişkin endişelerin azaldığını ve küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

Avrupa'da Brexit'e ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini ifade eden analistler, bugün Avro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
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