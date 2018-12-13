banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda kahve dünya Hakan Bulgurlu
Paytrek Güvenli Ödeme Altyapısı ile Tatil.com Ödemeleri Artık Çok Kolay
Tatile gitmek şimdi bir telefon...
Bilekteki gücün ışığı, Victorinox Swiss Army Night Vision’da
İsviçre saat efsanesinin ayrılmaz parçası...
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 artışla 351,02 puan oldu. Almanya'da kasım ayına ilişkin enflasyonun aylık yüzde 0,1, yıllık da yüzde 2,3...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 artışla 351,02 puan oldu. Almanya'da kasım ayına ilişkin enflasyonun aylık yüzde 0,1, yıllık da yüzde 2,3 artarak beklentileri karşılamasının ardından DAX endeksi yüzde 0,47 kazançla 10.980,40 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 artışla 6.907,92 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kazancıyla 4.928,20 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,98 yükselişle 8.940,05 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,20 primle 19.173,23 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının takip edileceğini, bankanın faizlerde herhangi bir değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydetti.

Brexit gelişmelerinin de gündemi meşgul etmeye devam ettiğini belirten analistler, İngiltere Başbakanı Theresa May'in dün akşam lideri olduğu Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylamasını kazanmasına karşın asıl sorunun Avrupa Birliği (AB) ile varılan ve AB liderlerinin tekrar müzakere edilmeyeceğini beyan ettikleri anlaşmanın parlamentodan geçmesi için yeterli çoğunluğun sağlanamaması olduğunu vurguladı.

Analistler, AB'nin 28 liderinin Brexit, dış politika, ekonomik ve parasal birlik konularını görüşmek üzere bugün Brüksel'de bir araya geleceğini, buradan gelecek haber ve açıklamaların izlenmesi gerektiğini bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1