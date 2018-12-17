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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 azalışla 345,95 puan oldu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 10.848,32 puan oldu. İngiltere'de...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 azalışla 345,95 puan oldu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 10.848,32 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 kayıpla 6.833,44 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 4.838,00 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 azalışla 8.865,65 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 18.873,52 puanda seyrediyor.

Analistler, Brexit ve İtalya endişelerinin piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ettiğini belirtti. Bugün İngiltere'de Başbakan Theresa May'in parlamentoyu Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ndeki temasları konusunda bilgilendirmesinin beklendiğini ifade eden analistler, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
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