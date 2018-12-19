banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya moda Zeynep Uysal
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik
En muhteşem filozoflar gündelik sorunlarınızı nasıl çözerlerdi?
Nietzsche bu işe ne derdi

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 341,14 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13 değer kazancıyla 10.753,13 puan oldu. İngiltere'de...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 341,14 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13 değer kazancıyla 10.753,13 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 kazançla 6.711,56 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kazancıyla 4.763,13 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,84 artışla 8.773,45 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,36 yükselişle 18.902,69 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını kaydetti.

Brexit ve İtalya'nın bütçesine ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini belirten analistler, bugün AB Komisyonu'nun, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması halinde izlenecek yol haritasına ilişkin belgeyi yayımlaması ve İtalya’nın 2019 yılı bütçesi konusunda AB ile yaşadığı anlaşmazlığın son bulmasının beklendiğini bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1