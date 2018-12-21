banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya Allianz Bursa
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç düşüşle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 azalışla 335,44 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,43 değer kaybıyla 10.565,13 puan oldu. İngiltere'de...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 azalışla 335,44 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,43 değer kaybıyla 10.565,13 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 kazançla 6.723,14 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 4.669,72 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,21 azalışla 8.578,21 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,82 düşüşle 18.423,81 puanda seyrediyor.

İtalya'nın bütçe sorunu gündemden çıksa da Brexit tartışmalarının sürmesi ve finans piyasalarına ilişkin endişelerle Avrupa piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün İngiltere ve ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1