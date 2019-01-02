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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne sert düşüşle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,02 azalışla 332,24 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 1,45 değer kaybıyla 10.406,30 puan oldu. İngiltere'de...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne sert düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,02 azalışla 332,24 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 1,45 değer kaybıyla 10.406,30 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,64 kayıpla 6.617,92 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2 değer kaybıyla 4.635,88 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,10 azalışla 8.319,35 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,90 düşüşle 17.569,50 puanda seyrediyor.

Analistler, küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine ilişkin belirsizliklerin arttığını, buna bağlı olarak borsalarda negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

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