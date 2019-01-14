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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,57 azalışla 347,20 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,61 değer kaybıyla 10.820,40 puan oldu. İngiltere'de...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,57 azalışla 347,20 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,61 değer kaybıyla 10.820,40 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 kayıpla 6.880,02 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 değer kaybıyla 4.744,55 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,10 azalışla 8.319,35 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,86 düşüşle 19.124,50 puanda seyrediyor.

Analistler, bu hafta İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasının yarın parlamentoda oylanmasının beklendiğini belirtti. Anlaşmanın onaylanmaması durumunda anlaşmasız Brexit ya da İngiltere'de erken seçimin gündeme gelebileceğini dile getiren analistler, her iki durumda da piyasalardaki tedirginliğin artacağını söyledi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
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