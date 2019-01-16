Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya Trabzon Bursa
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 artışla 349,78 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 10.916,81 puan oldu. İngiltere...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 artışla 349,78 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 10.916,81 puan oldu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının dün akşam İngiltere parlamentosunda reddedilmesinin ardından güne düşüşle başlayan FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 kayıpla 6.888,25 puanda bulunuyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 değer kazancıyla 4.810,06 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 artışla 8.864,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,57 yükselişle 19.275,00 puanda seyrediyor.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, İngiliz parlamentosunda dün yapılan oylamada 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi. Oylamada büyük bir çoğunluğun hayır oyu kullanmasının ardından ana muhalefetteki İşçi Partisi, Theresa May hükümeti için güvensizlik oylaması isterken, AB tarafından yapılan ilk açıklamalarda anlaşmasız ayrılığa ilişkin çalışmalara başlandığı kaydedildi.

Piyasalar, İngiltere'de hükümet hakkındaki güven oylamasına odaklandı. Analistler, İngiltere Başbakanı Theresa May'in güven oylamasını sorunsuz atlatması durumunda AB ile yeni bir anlaşma için masaya oturabileceğini belirterek, piyasalar için en negatif seçeneğin anlaşmasız ayrılık olacağını ancak bu ihtimalin şimdilik piyasalarda fiyatlanmadığını söyledi.

Çin'in yavaşlayan ekonomisini destekleyeceğine dair işaretler ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin faiz artırımı konusundaki güvercin açıklamalarının piyasalarda risk iştahını artırdığını ifade eden analistler, bugün İngiltere'de enflasyon ve ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini dile getirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1