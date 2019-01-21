İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 azalışla 356,14 puan oldu. Almanya'da aralık Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 2,7 artışla beklentilerin altında kalmasının ardından DAX endeksi yüzde 0,40 değer kaybıyla 11.159,11 puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 kayıpla 6.956,07 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kaybıyla 4.860,96 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,31 azalışla 9.040,70 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,45 düşüşle 16.619,50 puanda seyrediyor.

Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, ayrıca Avro Bölgesi maliye bakanlarının Brüksel'deki toplantısının da takip edileceğini söyledi.

ECB'nin perşembe günkü toplantısında faiz ve para politikasında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini bildiren analistler, son dönemde açıklanan verilerin ekonomide yavaşlamaya işaret etmesi sonrası Draghi'nin açıklamalarında gelecek döneme ilişkin sinyallerin aranacağını dile getirdi.



