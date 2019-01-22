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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 azalışla 355,46 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,55 değer kaybıyla 11.074,42 puan oldu.İngiltere'de FTSE...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 azalışla 355,46 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,55 değer kaybıyla 11.074,42 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 kayıpla 6.934,00 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 değer kaybıyla 4.843,00 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,40 azalışla 9.018,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,56 düşüşle 19.528,50 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalarda bugün İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak olan Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı takip edilecek.

Çin'in, 2009'dan bu yana en düşük büyümeyi kaydetmesi ve Uluslararası Para Fonunun (IMF), küresel büyümeye ilişkin beklentilerini 2019 için yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e, 2020 için de yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e düşürmesi piyasalardaki risk iştahının azalmasına neden oldu.

Analistler, Çin'in büyüme verisinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in ticaret müzakerelerine ilişkin tavrını eleştiren açıklamaları ve Çin yetkililerinin ekonomiye yönelik risklere işaret eden söylemlerinin ticaret savaşına ilişkin iyimserliği azalttığını, buna bağlı olarak pay piyasalarında satışların etkisini artırdığını ifade etti.

Avrupa'da bugün İngiltere'de işsizlik oranı ile Almanya ve Avro Bölgesi'nde ekonomik beklentiler endeksleri takip edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
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