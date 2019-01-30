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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 azalışla 356,90 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27 kayıpla 11.188,41 puan oldu.Fransa'da büyüme...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 azalışla 356,90 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27 kayıpla 11.188,41 puan oldu.

Fransa'da büyüme verisinin beklentiler dahilinde gerçekleşmesi sonrasında CAC 40 endeksi yüzde 0,32 artışla 4.943,44 puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,74 kazançla 6.884,83 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 kayıpla 9.087,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 19.701,50 puanda seyrediyor.

Avrupa'da Brexit gelişmeleri, yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Dünkü oylamalarda İşçi Partili milletvekili Caroline Spelman'ın parlamentoya sunduğu ve anlaşmasız Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklif ile Muhafazakar Partili milletvekili Graham Brady'nin verdiği ve Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesinin yerine ''alternatif bir mekanizma'' getirilmesini öngören teklif kabul edildi.

Analistler, bu akşam kararları açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının takip edileceğini ifade etti.

Fed'in bugün faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, Powell'ın açıklamalarında, 2019'un genelinde para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
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