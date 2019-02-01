İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne İspanya hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 artışla 359,46 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,05 değer kazancıyla 11.176,84 puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 kazançla 6.989,17 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 4.998,91 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 azalışla 9.047,20 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,45 yükselişle 19.819,50 puanda seyrediyor.

Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri gündemi meşgul etmeye devam ederken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri takip edilecek.

Analistler, Avrupa'da da şirket bilançolarının da izlenmesi gerektiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.