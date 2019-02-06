Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon Bursa Elif
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmi yayınlandı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam...
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev
Otomotiv yine lider
Otomotiv yine lider
219 ülkeye ihracat
219 ülkeye ihracat
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 azalışla 364,78 puan oldu. Almanya'da fabrika siparişleri verisinin beklentilerden kötü gelmesinin ardından DAX...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 azalışla 364,78 puan oldu. Almanya'da fabrika siparişleri verisinin beklentilerden kötü gelmesinin ardından DAX endeksi yüzde 0,22 değer kaybıyla 11.342,52 puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 gerileyerek 7.159,45 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 değer kaybıyla 5.072,46 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 azalışla 9.082,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 19.798,50 puanda seyrediyor.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, Çin ile yürütülen ticaret pazarlıkları nedeniyle önemi artan ABD'nin dış ticaret verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit konusundaki gelişmelerin de gündemi meşgul ettiğini bildiren analistler, bugün İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile yapacağı görüşmelerden çıkacak haberlerin izlenmesi gerektiğini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1