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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 azalışla 364,50 puan oldu. Almanya'da sanayi üretiminin beklentilerden kötü gelmesinin ardından DAX endeksi, yüzde...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 azalışla 364,50 puan oldu. Almanya'da sanayi üretiminin beklentilerden kötü gelmesinin ardından DAX endeksi, yüzde 0,56 değer kaybıyla 11.260,56 puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 gerileyerek 7.156,27 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybıyla 5.079,05 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,02 azalışla 9.089,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 19.958,50 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün açıklanacak İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

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