İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,60 artışla 363,28 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,02 primle 11.122,84 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 kazançla 7.156,40 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 değer kazancıyla 5.052,55 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,58 artışla 8.988,95 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 kazançla 19.780,50 puanda seyrediyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti.