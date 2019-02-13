İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 artışla 364,10 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,44 primle 11.178,27 puan oldu.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 kazançla 7.156,96 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 değer kazancıyla 5.076,50 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 artışla 8.983,85 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,43 kazançla 19.889,50 puanda seyrediyor.

Avrupa tarafında Brexit'e ilişkin gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ederken, İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşmasında parlamentonun talep ettiği değişiklikleri gerçekleştirmek için milletvekillerinden zaman istedi.

Theresa May, "AB ile görüşmelerin devamını temin ettik. Şimdi bu süreci tamamlamak için biraz ek süreye ihtiyacımız var. Görüşmeler kritik bir aşamada. Şimdi parlamentonun istediği değişiklikleri sağlamak ve Brexit'i zamanında gerçekleştirmek için hepimizin sinirlerine hakim olması gerekli." ifadelerini kullandı.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve ABD'de federal hükümetin kepenk kapatma riskinin azalmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirterek, ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de devam eden ticaret müzakerelerinden gelecek haber ve açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti.

Bugün ayrıca, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve İngiltere'de enflasyon verileri takip edilecek.



