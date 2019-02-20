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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,49 artışla 370,80 puan oldu. Almanya'da ocak ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi verisinin yüzde 2,6 artarak...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,49 artışla 370,80 puan oldu. Almanya'da ocak ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi verisinin yüzde 2,6 artarak beklentilerden iyi gelmesinin ardından DAX endeksi yüzde 0,49 primle 11.364,20 puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 kazançla 7.199,39 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 5.172,61 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,39 artışla 9.172,18 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,03 kazançla 20.234,50 puanda seyrediyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği yetkilileri ile gerçekleştirdiği görüşmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ayrıca bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) ocak ayı toplantı tutanakları da küresel piyasaların odağında yer alıyor.

Analistler, bugün tutanaklarda Fed'in güvercin duruşuna ilişkin gerekçelerin ve üyelerin konuya ilişkin görüşlerinin aranacağını belirterek, Fed'in "güvercin" duruşu nedeniyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti. Geçen yılın aralık ayından beri devam eden bu algıyı değiştirebilecek söylem ve açıklamaların fiyatlamaları tersine çevirebileceğine dikkati çeken analistler, küresel ekonomiye ilişkin gelişme ve makroekonomik verilerin şimdilik böyle bir riske işaret etmediğini söyledi.

Bugün ayrıca Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verisi takip edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
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