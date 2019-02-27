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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 azalışla 372,24 puan, Almanya'da DAX endeksi, yüzde 0,45 değer kaybıyla 11.488,38 puan oldu. İngiltere'de...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 azalışla 372,24 puan, Almanya'da DAX endeksi, yüzde 0,45 değer kaybıyla 11.488,38 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 kayıpla 7.118,69 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 değer kaybıyla 5.218,20 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,37 azalışla 9.192,64 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 20.440,50 puanda seyrediyor.

Avrupa'da Brexit konusunda ise belirsizlik halen devam ediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, revize edilmiş Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesi durumunda milletvekillerine “anlaşmasız ayrılık” ve “Brexit’in ertelenmesi’’ seçeneklerini oylama imkanı verileceğini açıkladı. Brexit müzakereleri konusunda parlamentoyu bilgilendiren May, AB ile devam eden görüşmelerle revize edilecek anlaşmayı 12 Mart’ta parlamentoya sunacağını, anlaşmanın reddedilmesi halinde 13 Mart’ta "anlaşmasız ayrılık" seçeneğinin parlamentoya sunulacağını bildirdi. Anlaşma ya da erteleme olmazsa İngiltere AB’den 29 Mart’ta anlaşmasız olarak ayrılacak.

Analistler, finans piyasaları için en kötü seçeneğin anlaşmasız ayrılık olacağının altını çizdi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin zirveye çıkmasıyla pay piyasalarında risk iştahının azaldığını belirten analistler, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında gerçekleşecek buluşmanın da piyasaların odak noktasında bulunduğunu ifade etti.

Analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
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